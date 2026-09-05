Rusya Savunma Bakanlığı Donetsk'te Kurtovka yerleşiminde kontrolü sağladığını duyurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Kurtovka yerleşim yerinde kontrolün sağlandığını açıkladı. Açıklamada, Rus ordusunun cephenin tüm yönlerinde ilerlediği, hafta içinde 15 yerleşim yerinin ele geçirildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Kurtovka yerleşim yerinde kontrolü sağladıklarını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtildi.
Açıklamada, "Güney Askeri Kuvvetleri birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kurtovka yerleşim yerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.
Bakanlık, hafta içinde Ukrayna'da 15 yerleşim yerinin Rus ordusunca ele geçirildiğini açıklamıştı.
Kaynak: AA
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