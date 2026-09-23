Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv'de iki yerleşimde kontrol sağlandığını duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde Krasnıy Yar ve Potihonovo yerleşim yerlerinin kontrol altına alındığını bildirdi. Bakanlık, Rus ordusunun cephenin tüm yönlerinde ilerlediğini de açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv bölgesinde Krasnıy Yar ve Potihonovo yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerlediği belirtildi.
Açıklamada, "Harkiv bölgesinde Krasnıy Yar ve Potihonovo yerleşim birimleri üzerinde kontrol sağlandı." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
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