Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv'deki Olhatovka'yı ele geçirdiğini duyurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Olhatovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi. Bakanlık, Rus güçlerinin cephe hattının tüm yönlerinde ilerlediğini ve dün de Harkiv ile Zaporijya bölgelerinde 3 yerleşim yerini ele geçirdiklerini açıklamıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Olhatovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerlediği belirtildi.
Açıklamada, "Kuzey Askeri Kuvvetleri birlikleri, Harkiv bölgesindeki Olhatovka yerleşim yeri üzerinde kontrol sağladı." ifadesine yer verildi.
Bakanlık, dün Harkiv ve Zaporijya bölgelerinde 3 yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.
Kaynak: AA
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