Rusya Savunma Bakanlığı İHA tesislerini, Odessa'da 3 askeri depoyu vurduğunu bildirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri sanayi ve lojistik tesisleri ile limanlar, gemiler ve depoları vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kiev bölgesinde 'Fire Point' fabrikasına ait İHA üretim ve depolama tesislerinin yanı sıra Odessa bölgesinde Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya sağladığı askeri yüklerin korunması ve dağıtımı için kullanılan 2 lojistik merkezi, Reni Limanı'nda altyapı unsuları ve 3 askeri deposu ile denizde askeri yük taşıyan gemi vuruldu." ifadesi kullanıldı.