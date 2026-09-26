Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev ve Odessa'da tesisleri ve gemiyi vurduğunu bildirdi. - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev ve Odessa'da tesisleri ve gemiyi vurduğunu bildirdi.

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da iletişim, ulaşım ve lojistik tesisleri ile Karadeniz'de askeri yük taşıyan gemiyi vurduğunu bildirdi. Kiev'de Cosmonova veri merkezi, Odessa'da liman noktası, otomobil köprüsü ve Nova Poşta lojistik merkezi İHA'larla vuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da iletişim, ulaşım ve lojistik tesisleri ile bir gemiyi vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Rus ordusunun gece Ukrayna'daki iletişim, ulaşım ve lojistik tesislerine yönelik saldırılar düzenlediği kaydedilen açıklamada, "Başkent Kiev'de mobil internet ve uydu sistemlerinin çalışmasını sağlayan 'Cosmonova' veri işleme merkezi vuruldu." ifadesi kullanıldı.

Odessa bölgesinde de askeri amaçla kullanılan liman noktası, otomobil köprüsü ve "Novaya Poçta (Nova Poşta)" lojistik merkezinin hedef alındığı belirtilen açıklamada, Karadeniz'de askeri yük taşıyan bir geminin vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, düzenlenen saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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