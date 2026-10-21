Rusya Savunma Bakanlığı, Su-30'un Kaliningrad'da eğitim uçuşunda düştüğünü açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Su-30'un Kaliningrad'da eğitim uçuşunda düştüğünü açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya Savunma Bakanlığı, Kaliningrad'da Su-30 tipi savaş uçağının planlı eğitim uçuşu sırasında düştüğünü bildirdi. Pilotlar fırlatma koltuğuyla ayrıldı ve kurtarma ekibince tahliye edildi; hayati tehlikeleri yok, uçak yerleşim yerlerinden uzakta düştü ve mühimmat taşımıyordu.
Rusya'nın Kaliningrad bölgesinde Su-30 tipi savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusuna ait Su-30 tipi savaş uçağının planlı eğitim uçuşu sırasında düştüğü belirtildi.
Açıklamada, uçaktaki pilotların fırlatma koltuklarını kullanarak uçaktan ayrıldığı ve karadaki arama kurtarma ekibi tarafından tahliye edildiği aktarıldı.
Pilotların hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisine yer verilen açıklamada, uçağın yerleşim yerlerinden uzak bölgeye düştüğü ve uçuş sırasında mühimmat taşımadığı ifade edildi.
Kaynak: AA
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