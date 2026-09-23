Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da 3 lojistik merkezi ve gemi vurulduğunu bildirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da gemi, askeri sanayi tesisi, lojistik merkezleri ve depoları vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "Başkent Kiev ve Kiev bölgesinde İHA deposu ve "Tukans" askeri sanayi tesisi, Odessa kentinde askeri malzemelerin korunması ve depolanması için kullanılan 3 lojistik merkezi, Odessa bölgesinde askeri depo ve denizde askeri yük taşıyan gemi vuruldu." ifadeleri kullanıldı.