Rusya Savunma Bakanlığı, Vinnitsya trafosu ve Karadeniz'deki gemiyi vurduğunu açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya Savunma Bakanlığı, İHA saldırılarıyla Vinnitsya'da askeri sanayi tesislerinin çalışmasını sağlayan bir trafo merkezini ve Karadeniz'de askeri yük taşıyan bir gemiyi vurduğunu açıkladı. Bakanlık, bugün Ukrayna'da termik santral, trafo merkezi ve gemiyi de vurduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da bir trafo merkezi ve gemiyi vurduklarını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun gün içinde insansız hava araçları (İHA) ile Ukrayna'daki hedeflere yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Saldırılarda, Vinnitsya kentinde askeri sanayi tesislerinin çalışmasını sağlayan bir trafo merkezi ile Karadeniz'de askeri yükler taşıyan gemi vuruldu." ifadesi kullanıldı.
Bakanlık, bugün Ukrayna'da bir termik elektrik santrali, trafo merkezi ve gemiyi vurduklarını bildirmişti.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?