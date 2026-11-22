Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da bir trafo merkezi ve gemiyi vurduklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun gün içinde insansız hava araçları (İHA) ile Ukrayna'daki hedeflere yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Saldırılarda, Vinnitsya kentinde askeri sanayi tesislerinin çalışmasını sağlayan bir trafo merkezi ile Karadeniz'de askeri yükler taşıyan gemi vuruldu." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, bugün Ukrayna'da bir termik elektrik santrali, trafo merkezi ve gemiyi vurduklarını bildirmişti.