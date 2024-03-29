Rusya Soruşturma Komitesi, Perşembe günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Gözaltına alınan teröristler hakkında yapılan çalışma, üzerlerinde ele geçirilen teknik cihazların incelenmesi ve mali işlemlere ilişkin bilgilerin analiz edilmesi sonucunda teröristlerin Ukraynalı milliyetçilerle bağlantısının bulunduğuna dair kanıtlara ulaşıldı" dedi.
MOSKOVA, 29 Mart (Xinhua) -- Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova'nın banliyösündeki Crocus City Hall binasına saldırı düzenleyen teröristlerle "Ukraynalı milliyetçiler" arasında bağlantı olduğunu gösteren kanıtlara ulaştığını bildirdi.
Komite, Perşembe günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Gözaltına alınan teröristler hakkında yapılan çalışma, üzerlerinde ele geçirilen teknik cihazların incelenmesi ve mali işlemlere ilişkin bilgilerin analiz edilmesi sonucunda teröristlerin Ukraynalı milliyetçilerle bağlantısının bulunduğuna dair kanıtlara ulaşıldı" ifadesini kullandı.
Komite, teröristlerin "Ukrayna'dan büyük miktarlarda para ve kripto para aldığına ve bunları suça hazırlık aşamasında kullandığına" yönelik verileri teyit ettiğini belirtti.
Komite, terörizmi finanse etme suçuna karışan bir başka şüphelinin daha tespit edilip gözaltına alındığını belirtti.
Son Dakika › Güncel › Rusya Soruşturma Komitesi, Crocus City Hall saldırısındaki teröristlerle Ukraynalı milliyetçiler arasında bağlantı olduğunu açıkladı - Son Dakika
CHP Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Niğde'de mera kapsamı dışına çıkarılan arazilerle ilgili açıklama yaparak, bu kararların hayvancılığın gelişmesini engellediğini belirtti. Adem, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya seslenerek, çiftçilerin ve hayvancılığın desteklenmesi gerektiğini ve bu yanlıştan vazgeçilmesini istedi.
Denizli'nin Buldan ve Çivril ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.
Elazığ'da tekvandoda çeşitli dereceler elde eden 14 yaşındaki Ebrar Acar, Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak için çalışmalarını sürdürüyor. Acar, Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü elde ettiği şampiyonalarda kendini geliştirerek, milli takım düzeyinde başarılar elde etmeyi hedefliyor. Hem spor hem de eğitim konusunda başarılı olan Acar, gelecekte Avrupa Şampiyonluğu için çalışmalarını sürdürüyor.
Kars'ta etkili olan yoğun kar, yaban hayatını olumsuz etkiledi. Karla kaplanan arazide yiyecek bulamayan çil keklikler, yerleşim yerlerine kadar iniyor. Borluk köyü yakınlarında görüntülenen çil keklikler, tohumlar, böcekler ve bitkilerle besleniyor.
SUBÜ Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SADEM) tarafından 'Kardeşlik Buluşması' temalı iftar etkinliği düzenlendi. Uluslararası öğrenciler, şehir protokolü ve üniversitenin akademik ve idari personelleriyle bir araya geldi. Programda SADEM Korosu öğrencileri ilahiler seslendirdi.
TÜRKPATENT'in Şubat ayı verilerine göre Erzurum, bu yılın ilk iki ayında toplamda 4 patent başvurusu gerçekleştirerek Türkiye illeri sıralamasında 17. sırada yer aldı. Doğu Anadolu Bölgesi illeri arasında ise birinci sırada yer alan Erzurum, bölge patent başvurularının yüzde 29'unu oluşturdu.
Samsun Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 9 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası bulunan ve yarı açık cezaevi firarisi olan C.U.'yu Plaka Tanıma Sistemi (PTS) sayesinde yakaladı. Şahsın sahte kimlik kullandığı ve başkasına ait kimliği kullanmak suçundan da soruşturma başlatıldı.
Muğla'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliler yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 400 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Ayrıca, soruşturma kapsamında 13 kişi hakkında da uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçlarından adli işlem başlatıldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayına özel hazırladığı kültür ve sanat takvimi kapsamında ilahiyatçı yazar Ahmet Bulut ve şair İbrahim Sadri'yi Diyarbakırlılarla buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Ahmet Bulut, namaz üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi ve İbrahim Sadri de sevilen şiirlerini seslendirdi. Program, plaket takdimi ile sona erdi.
Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında gerçekleştirilen seçim güvenliği toplantısında, 31 Mart günü yapılacak seçimlerde bin 835 güvenlik görevlisi görev yapacak. Toplantıda, seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasına yönelik alınması gereken tedbirler görüşüldü. Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen bin 65 sandıkta, 299 bin 466 seçmenin oy kullanacağı ifade edildi. Ayrıca il genelinde 736 jandarma, bin 92 polis ve 7 sahil güvenlik personelinin seçim güvenliği için görevlendirildiği bildirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?