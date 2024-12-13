Rusya, Suriye Üslerini Koruyacak

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MOSKOVA, 13 Aralık (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya'nın Suriye'deki askeri üslerini terörle mücadelede önemli oldukları için korumayı umduğunu söyledi.

Bogdanov perşembe günü yaptığı açıklamada, "Terörizm ve IŞİD ile mücadelenin bitmediği ve kolektif çaba gerektirdiği konusunda genel bir mutabakat olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda, varlığımız uluslararası terörizmle mücadelede önemli bir rol oynamıştır" ifadelerini kullandı.

Rus diplomat, Moskova'nın Suriye'deki Heyet Tahrir Şam (HTŞ) grubunun siyasi komitesiyle temas kurduğunu ve ülkedeki Rus diplomatik misyonunun ve vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması konularını görüştüğünü de sözlerine ekledi.

Bogdanov, Suriye'den ayrılmak isteyen Rus vatandaşlarına yardım etmeye hazır olduklarını belirtti.

Bogdanov ayrıca Rusya'nın Suriye'deki durumla ilgili olarak İsrail ile temas halinde olduğunu da kaydetti.