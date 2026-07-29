Telegram kurucusu Durov'un başı Rusya'yla belada: Uluslararası aranacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Telegram kurucusu Durov'un başı Rusya'yla belada: Uluslararası aranacak

Telegram kurucusu Durov\'un başı Rusya\'yla belada: Uluslararası aranacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Telegram'ın kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Pavel Durov'a "terör faaliyetlerine yardım" suçlaması yöneltildiğini ve hakkında uluslararası arama kararı çıkarıldığını bildirdi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Telegram'ın kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Pavel Durov'a "terör faaliyetlerine yardım" suçlaması yöneltildiğini ve hakkında uluslararası arama kararı çıkarıldığını bildirdi.

"TERÖR FAALİYETLERİNE YARDIM" İLE SUÇLANIYOR

FSB'den yapılan açıklamada, Telegram yönetiminin Rusya'daki terör ve sabotaj eylemlerinin koordinasyonunda kullanılan kanal ve botları kaldırmadığı vurgulandı.

Durov hakkında terör faaliyetlerine yardım suçlaması kapsamında soruşturma yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, uluslararası arama kararı çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna istihbarat servisleri ile terör ve aşırılık yanlısı örgütlerin, Telegram'daki çok sayıda kanal, sohbet grubu ve botu Rusya'da sabotaj ve terör saldırıları, toplu katliamlar ve siber dolandırıcılık faaliyetlerini hazırlamak ve koordine etmek amacıyla kullandığı belirtildi.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

Rusya'da, Telegram'a bir süre önce erişim engeli getirilirken, şirkete toplamı 100 milyon rubleyi aşan para cezaları da verilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Telegram'ın yeniden tam kapasiteyle çalışmasına ilişkin temasların sürdüğünü, ancak şirket temsilcilerinin bu süreçte yeterince aktif davranmadığını söylemişti.

Telegram, Rusya'nın en popüler mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Telegram, Güvenlik, Güncel, Terör, Rusya, CEO, Son Dakika

Son Dakika Güncel Telegram kurucusu Durov'un başı Rusya'yla belada: Uluslararası aranacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’dan Giresun’a taksiyle gittiler: İşte ödedikleri para Ankara'dan Giresun'a taksiyle gittiler: İşte ödedikleri para
Konya’daki kuyumcu cinayeti soygun girişimi çıktı Konya'daki kuyumcu cinayeti soygun girişimi çıktı
Barcelona metro yangını: 39 yaralı Barcelona metro yangını: 39 yaralı
Telefondaki tuzak servetlerine mal oldu Giden para inanılmaz Telefondaki tuzak servetlerine mal oldu! Giden para inanılmaz
İnşaat İşçisi 3 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti İnşaat İşçisi 3 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti
Tether’in altın tokeni İslami finansa kapı açan şeriat onayını aldı Tether'in altın tokeni İslami finansa kapı açan şeriat onayını aldı

10:25
Kamu zararı 16 milyon lira Belediyede sigortalı gösterilip Özkan Yalım’ın şirketlerinde çalışan 17 şüpheliye operasyon
Kamu zararı 16 milyon lira! Belediyede sigortalı gösterilip Özkan Yalım'ın şirketlerinde çalışan 17 şüpheliye operasyon
10:23
Lüks otel odasından cezaevine Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
10:12
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
09:54
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları Kriptolu sistem kurmuşlar
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları! Kriptolu sistem kurmuşlar
09:42
Galatasaraylılar heyecanla bekliyordu Dursun Özbek’ten Musiala açıklaması
Galatasaraylılar heyecanla bekliyordu! Dursun Özbek'ten Musiala açıklaması
08:54
“Çimlere uzanalım, günah işleyelim“ demişti Üniversitede taciz krizinde şok karar
"Çimlere uzanalım, günah işleyelim" demişti! Üniversitede taciz krizinde şok karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 10:53:45. #7.12#
SON DAKİKA: Telegram kurucusu Durov'un başı Rusya'yla belada: Uluslararası aranacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.