Rusya-Türkiye Temasları Devam Ediyor

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Türkiye ile her konuda temasları sürdürdüklerini belirterek, "Türkiye'yi de içine alan bir gündem var ve Türk meslektaşlarımızla görüşülmesi gereken tüm bölgesel konuları istişareye devam edeceğiz." dedi.

Gruşko, Suriye'deki gelişmeler ekseninde Rusya ile Türkiye arasındaki temaslara ilişkin başkent Moskova'da gazetecilere değerlendirmede bulundu.

İkili ilişkilerin kesintiye uğramadığını vurgulayan Gruşko, "Türkiye ile her konuda görüşme yapıyoruz." dedi.

Gruşko, iki ülke arasındaki resmi temasların da sürdüğünü kaydederek, "Türkiye'yi de içine alan bir gündem var ve Türk meslektaşlarımızla görüşülmesi gereken tüm bölgesel konuları istişareye devam edeceğiz." diye konuştu.