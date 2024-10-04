Rusya, Ugledar'ı Kontrol Altına Aldı

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MOSKOVA, 4 Ekim (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Ugledar (Vuhledar) kasabasının kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan Perşembe günü yapılan açıklamada, "Vostok (Doğu) birlik grubunun kararlı eylemleri sonucunda Ugledar yerleşimi kurtarıldı" ifadesine yer verildi.

Kasaba, yüksek bir konumda bulunması ve doğu ile güney cephelerinin kesişim noktasında yer alması nedeniyle hem Rus hem de Ukrayna kuvvetleri için stratejik bir öneme sahip. Bu da bölgeyi her iki tarafın ikmal hatları açısından kritik bir nokta haline getiriyor.