Rusya-Ukrayna Çatışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Rusya-Ukrayna Çatışmaları Devam Ediyor

Rus askeri güçleri, Kursk bölgesine giren Ukraynalı askerlere karşı koymaya devam ederken, Ukrayna birliklerinin ilerleyerek bölgedeki bazı yerleşim birimlerini aldığı iddia edildi.

11.08.2024 17:17
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Rus askeri güçleri, Kursk bölgesine giren Ukraynalı askerlere karşı koymaya devam ederken, Ukrayna birliklerinin ilerleyerek bölgedeki bazı yerleşim birimlerini aldığı iddia edildi.

Ukrayna ordusunun Rus toprağı Kursk'a 6 Ağustos'ta girmesinin ardından iki ordu arasında başlayan çatışmalar 6 gündür devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukraynalı askerlerin ilerleme girişimlerinin engellendiği belirtilerek, "Ukrayna ordusu son 24 saatte 230'a yakın askerini ve 38 zırhlı aracını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'tan bugüne kadar 1350 askerini ve 29 tank, 23 zırhlı personel taşıyıcı, 9 piyade savaş aracı, 116 zırhlı araç ve 20 otomobilini kaybettiği" aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Kursk bölgesi üzerinde Ukrayna'ya ait 14 insansız hava aracı (İHA) ve 4 "Toçka-U" taktik füzesinin Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedildi.

Ukrayna güçlerinin ilerlediği iddia ediliyor

Öte yandan, Kiev yönetimi Kursk'a başlattığı saldırıya dair bilgi paylaşmazken, sosyal medyada yer alan haberlerde, Ukraynalı askerlerin Kursk kenti yönünde ilerlediği ve 350 kilometrekare Rus toprağını ele geçirdiği iddia edildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Ukrayna birliklerinin Kursk bölgesindeki Gonçarovka ve Oleşnya köylerine girdiği ileri sürüldü. Sosyal medyada, Ukrayna birliklerinin bu köylerde bayrak diktiğine dair görüntüler paylaşıldı.

Kursk Nükleer Güç Santrali'nin bulunduğu Kurçatov kentinin güneyinde tahkimat inşa edilmeye başladığı da öne sürüldü.

Bazı Ukrayna kaynaklarına göre de Kursk bölgesinde Ukrayna'ya ait en az 3 tugay bulunuyor. Her tugayın yaklaşık 2 bin askerden oluştuğu, bu tugaylardan birinin de Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 80. Hava Saldırı Tugayı olduğu ifade ediliyor.

Rusya: Yaralı sayısı 69'a çıktı

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik saldırılarında yaralananların sayısının arttığı belirterek, "69 kişi hastanede tedavi görüyor. Bunların 8'i çocuk, 17'sinin durumu ağır. Yaralılara gerekli tıbbi destek sağlanıyor." dedi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı da Kursk bölgesine 80 ton insani yardımın ulaştırıldığını açıkladı.

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Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiği ve terörle mücadele durumunun ilan edildiği bölgeden 76 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirilmişti.

Rusya Sağlık Bakanlığı, Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik saldırılarında 50'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, 9 Ağustos'ta Ukrayna ordusuyla çatışmaların sürdüğü Kursk'a ilave asker ve askeri araç gönderdiğini bildirmişti. Wagner paralı savaşçılarının da bölgeye gittiği iddia edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya-Ukrayna Çatışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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