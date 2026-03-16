Rusya, Ukrayna'da 12 Yerleşim Birimini Ele Geçirdi

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, mart başından bu yana Ukrayna'da 12 yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gerasimov, Güney Askeri Grubunun yönetim merkezini ziyaret etti.

Ukrayna savaşında yer alan gruba bağlı birlikleri denetleyen Gerasimov'a grubun komutanı Sergey Medvedçuk, cephedeki durum hakkında bilgi verdi.

Birlik komutanlarıyla toplantı düzenleyen Gerasimov, burada yaptığı konuşmada, Rus güçlerinin, cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiğini belirterek, "Martın ilk haftasında 12 yerleşim yeri, Müşterek Kuvvetler Grubu'na bağlı birlikler tarafından kurtarıldı." dedi.

Gerasimov, Donetsk bölgesindeki durumu değerlendirerek, "Konstantinovka şehrinde çatışmalar sürüyor. Şehrin yüzde 60'ı kontrolümüzde. Krasnıy Liman kentinin yarısı birliklerimizin kontrolünde." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Sumi ve Harkiv bölgelerinde güvenlik bölgesini genişletmeye devam ettiklerini dile getiren Gerasimov, Zaporijya bölgesindeki Orehovo şehrinde çatışmaların sürdüğünü aktardı.