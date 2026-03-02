Rusya, Ukrayna'da 3 Yerleşim Birimini Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 3 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.
Ukrayna'da 3 yerleşim yerinin Rus birliklerince ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Harkiv bölgesinde Krugloye, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Drobışevo ve Reznikovka yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.
