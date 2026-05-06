Rusya, Ukrayna'da İki Yerleşim Birimi Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki Sumi ve Donetsk bölgelerinde birer yerleşim birimi ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi verildi.
Rus güçlerinin, Ukrayna'da 2 yerleşim yerini ele geçirdiği belirtilen açıklamada, "Sumi bölgesinde Taratutino, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de İlyiçovka yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna'da Harkiv ve Donetsk bölgelerindeki 2 yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.
