Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi bölgesinde Potapovka yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.
Rus güçlerinin, Ukrayna'daki cephede tüm yönlerde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Kuzey askeri grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Sumi bölgesindeki Potapovka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdi." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, geceden bu yana Ukrayna'ya ait 99 insansız hava aracının (İHA) Moskova dahil çeşitli Rus bölgeleri ile Karadeniz üzerinde etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
