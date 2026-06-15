Rusya-Ukrayna'da Saldırılar Devam Ediyor - Son Dakika
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Rusya-Ukrayna'da Saldırılar Devam Ediyor

Rusya-Ukrayna\'da Saldırılar Devam Ediyor
15.06.2026 14:14
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Her iki taraf karşılıklı saldırılar düzenledi; Rusya 483 İHA düşürdü, Ukrayna da önemli hedefleri vurdu.

MOSKOVA/KİEV, 15 Haziran (Xinhua) -- Rusya ve Ukrayna son 24 saat içinde karşılıklı düzenlenen saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı pazar günü yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin son 24 saat içinde Ukrayna'nın askeri altyapısına düzenlediği saldırılarda 483 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü belirtti.

Bakanlık, operasyonel-taktik havacılık, İHA, füze ve topçu birimlerinin düzenlediği saldırılarda Ukrayna'nın uzun menzilli İHA depolarının yanı sıra askeri operasyonlarla bağlantılı enerji, ulaşım ve liman altyapısının hedef alındığını duyurdu.

Açıklamada, Ukrayna askeri birlikleri ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma alanlarına yönelik saldırılarda 150 noktanın vurulduğu kaydedildi.

Öte yandan Ukrayna'nın Moskova yakınlarındaki bölgeler de dahil olmak üzere çok sayıda bölgeye düzenlediği İHA saldırılarının sivil can kayıplarına yol açtığı da ifade edildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin aynı gün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "Acil müdahale ekipleri, İHA enkazının düştüğü alanda çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de aynı gün sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya ait güçlerin, Rusya'daki birden fazla "önemli" tesisi vurduğunu belirtti.

Zelenskiy, Rusya'nın orta kesimindeki Yaroslavl bölgesinde bulunan, ülkenin petrol rezervleri açısından önemli bir petrol tesisinin yanı sıra önde gelen patlayıcı üretim tesislerinden olan Tula bölgesindeki Azot kimya fabrikasının hedef alındığını kaydetti.

Kaynak: Xinhua

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