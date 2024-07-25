Rusya, Ukrayna'da yabancı paralı savaşçıları vurdu - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'da yabancı paralı savaşçıları vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde bulunan Scorpion isimli inşaat şirketinin binasında konuşlanan yaklaşık 100 yabancı paralı savaşçıyı İskender-M balistik füze ile vurarak etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Saldırı sonucunda 40 yabancı eğitmen ve yaklaşık 60 Ukrayna askeri de öldü.

25.07.2024 09:37
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde aralarında 40 yabancı eğitmenin bulunduğu yaklaşık 100 yabancı paralı savaşçıyı İskender-M balistik füze ile vurarak etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun İskender-M balistik füze sistemi askeri birliğinin, Harkiv'deki sanayi bölgesinde bulunan Scorpion isimli inşaat şirketinin binasında yabancı paralı savaşçıların konuşlandığı noktaya füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "Saldırı sonucu 40'ı yabancı eğitmen yaklaşık 100 yabancı paralı savaşçı ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 151. Mekanize Tugayından yaklaşık 60 asker öldürüldü." ifadeleri kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, 23 Temmuz'da Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde Batılı ülkelerden gelen yaklaşık 50 askeri eğitmeni İskender-M balistik füzesi ile vurarak etkisiz hale getirdiklerini bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna'da yabancı paralı savaşçıları vurdu - Son Dakika

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