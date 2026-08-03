Rusya, Ukrayna Gemilerine Saldırı Düzenledi
Rusya, Ukrayna’nın askeri yük taşıyan 4 gemisini insansız hava araçlarıyla vurduğunu açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri yük taşıyan gemilerine saldırı düzenlediklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın limanları ve gemilerine yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.
Nikolayev (Mıkolayiv) Limanı'nda askeri sevkiyat yapan 2 kuru yük gemisi ile Karadeniz'de askeri yük taşıyan 2 kuru yük gemisinin vurulduğu ifade edilen açıklamada, saldırının insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği aktarıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Ukrayna'nın askeri yük taşıyan 4 gemisini vurduklarını bildirmişti.
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