Rusya, Ukrayna'nın İHA Saldırısını Önledi - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'nın İHA Saldırısını Önledi

Rusya, Ukrayna'nın saldırılarında 66 insansız hava aracını imha ettiğini açıkladı.

05.01.2025 14:16
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya topraklarına yaptığı saldırılarda 66 insansız hava aracını (İHA) imha ettiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece boyunca Ukrayna'nın saldırılarında Rostov bölgesinde 37, Bryansk bölgesinde 20, Voronej bölgesinde 2, Belgorod ve Oryol bölgelerinde 1'er olmak üzere 61 İHA'yı düşürdüğü belirtildi.

Yerel saatle 10.00-12.00'de Rus hava savunma sistemlerinin 5 İHA'yı imha ettiği kaydedilen açıklamada, bunlardan 3'ünün Belgorod, 2'sinin ise Kursk bölgesinde vurulduğu aktarıldı.

Kaynak: AA

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