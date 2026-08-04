Rusya, Ukrayna'nın Limanlarına Saldırmayı Sürdürüyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan limanlar, deniz araçları ve liman altyapısına yönelik saldırıların sürdüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gün içinde yüksek hassasiyetli silahlar ve saldırı tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna'daki çeşitli hedeflerin vurulduğu belirtildi.

Nikolayev (Mıkolayiv) Limanı'nda 3 kuru yük gemisinin hedef alındığı aktarılan açıklamada, Çernomorsk Limanı'nda askeri amaçlı yüklerin bulunduğu konteyner terminali ile FP-2 tipi İHA'ların ve bunlara ait parçaların depolandığı bir tesisin vurulduğu ifade edildi.

Karadeniz'de Odessa'nın güneyinde askeri yük taşıdığı belirtilen bir kuru yük gemisinin de hedef alındığı bilgisi paylaşılan açıklamada, Karadeniz'in kuzey kesiminde, Oçakov'un güneydoğusunda Ukrayna ordusuna ait 2 insansız deniz aracının imha edildiği kaydedildi.