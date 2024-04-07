Rusya, Ukrayna'nın İHA saldırı girişimini engelledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus topraklarına 15 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenleme girişiminin engellendiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Rus topraklarındaki unsurlara İHA ile saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, Belgorod bölgesinde 12, Bryansk bölgesinde 3 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince imha edildiği aktarıldı.
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