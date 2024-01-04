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Rusya, Ukrayna'nın saldırılarını engelledi - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'nın saldırılarını engelledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde ve Lipetsk bölgesinde, Ukrayna'nın S-200 füze sistemiyle düzenlediği saldırı girişimlerini engellediğini açıkladı. Rus hava savunma sistemleri, Ukrayna füzelerini imha etti ve Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracını düşürdü.

Rusya, Ukrayna\'nın saldırılarını engelledi
04.01.2024 - 23:27,
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Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde ve Lipetsk bölgesinde, Ukrayna'nın saldırılarını engellediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik S-200 füze sistemiyle düzenlediği "terör saldırısı" girişiminin engellendiği aktarıldı.

Açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin, Ukrayna füzesini, Lipetsk bölgesinde imha ettiği belirtildi.

Moskova saatiyle 20.40 sularında, Rusya topraklarına yönelik bir diğer Ukrayna saldırısının da engellendiği ifade edilen açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin, Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde, Ukrayna'ya ait uçak tipi insansız hava aracını düşürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
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