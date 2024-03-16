Rusya, Ukrayna'ya ait 3 Patriot hava savunma sistemini imha etti - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'ya ait 3 Patriot hava savunma sistemini imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait olan ve ABD yapımı olan 3 Patriot hava savunma sistemini imha ettiklerini duyurdu. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'daki çatışmalara katılan Müşterek Kuvvetler Birliği'nde denetlemelerde bulundu ve Ukrayna ordusunun önemli kayıplar yaşadığını öğrendi. Geçen hafta yapılan saldırılarda 3 Amerikan Patriot kompleksi, bir Vampir çok namlulu roketatar sistemi, 10'dan fazla yabancı üretimi topçu sistemi, cephanelik ve yakıt depoları imha edildi. Ayrıca Ukraynalı nasyonalist oluşum Kraken'in yerleşim noktasına düzenlenen saldırılarda yaklaşık 300 savaşçı öldü.

16.03.2024 11:53  Güncelleme: 11:53
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Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna'ya ait ABD yapımı 3 Patriot hava savunma sistemini imha ettiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'daki çatışmalara katılan Müşterek Kuvvetler Birliği'nde denetlemelerde bulundu.

Şoygu, komutanlardan "özel bir askeri operasyon" bölgesindeki mevcut durumla ilgili bilgi aldı.

Rus Müşterek Kuvvetler Birliği Komutanı Aleksey Kim, yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılar sonucu Ukrayna ordusunun hem ekipman hem de insan gücü açısından önemli kayıplar yaşadığını Şoygu'ya rapor etti.

Kim, sadece geçen hafta keşif ve saldırı sistemlerinin etkin çalışması sonucu 3 Amerikan Patriot kompleksi, bir Vampir çok namlulu roketatar sistemi, 10'dan fazla yabancı üretimi topçu sistemi, cephanelik ve yakıt depolarının imha edildiğini bildirdi.

Ayrıca Kim, Ukraynalı nasyonalist oluşum Kraken'in yerleşim noktasına düzenlenen saldırılarda yaklaşık 300 savaşçının öldüğünü belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna'ya ait 3 Patriot hava savunma sistemini imha etti - Son Dakika

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