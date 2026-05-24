Rusya, Ukrayna'ya Füzelerle Cevap Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya, Ukrayna'ya Füzelerle Cevap Verdi

24.05.2026 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, Ukrayna'nın sivil hedeflere saldırısına füzelerle yanıt vererek askeri hedefleri vurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın sivil hedeflere yönelik saldırılarına Oreşnik, Kinjal, Tsirkon ve İskender füzeleriyle cevap verdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'daki askeri hedeflere hava saldırılarının düzenlendiği, Rusya'ya yönelik "terör saldırılarına" karşılık verildiği bildirildi.

Açıklamada, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Oreşnik balistik füzelerini, İskender aerobalistik füzelerini, Kinjal hipersonik aerobalistik füzelerini, Tsirkon seyir füzelerini, hava, deniz ve kara konuşlu seyir füzelerini ve silahlı insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak Ukrayna'daki askeri komuta tesislerine, hava üslerine ve savunma sanayi işletmelerine büyük bir saldırı gerçekleştirdi." ifadesine yer verildi.

Saldırıların hedeflerine ulaştığı, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu kaydedildi.

Rus ordusu, Ukrayna'da 3. kez Oreşnik füzesi kullandı

Rusya, Kasım 2024'te Kiev'in Amerikan ve İngiliz uzun menzilli silahlarını kullanmasına cevap olarak Ukrayna'nın Dnipro şehrindeki askeri ve sanayi kompleksine Oreşnik füzeleriyle saldırdı.

Geçen yıl 29 Aralık'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod'daki konutuna yönelik saldırının ardından 9 Ocak'ta Ukrayna'nın Lviv şehrindeki hedefleri Oreşnik füzeleriyle ikinci kez vuran Rus ordusu, dün gece de Kiev bölgesindeki Bila Tserkva şehrindeki hedeflere yönelik Oreşnik balistik füzelerini kullandı.

Rus ordusu, Oreşnik balistik füzeleriyle 3. kez Ukrayna'ya saldırdı.

Luhansk'taki kolej saldırısına cevap

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'nın Luhansk'taki koleje düzenlediği saldırıya Kiev'i vurarak sert karşılık verdiklerini söylemişti.

Ukrayna ordusunun 22 Mayıs'ta Luhansk bölgesinde yer alan Starobelsk şehrindeki koleje İHA saldırısı düzenlediği, 21 kişinin hayatını kaybettiği, 42 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın saldırısının "terör eylemi" olduğunu savunarak, "Bu, Kiev yönetiminin terör doğasını bir kez daha gösterdi." ifadesini kullanmıştı.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, saldırının kaza olamayacağını belirterek, sessiz kalan Batılı ülkeleri eleştirmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Moskova, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna'ya Füzelerle Cevap Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

11:34
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
11:13
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi’nde
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi'nde
11:00
CHP Genel Merkezi’nde tansiyon yüksek Tahliye için polis devreye girdi
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi
10:38
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi’nin boşaltılması için talimat verildi
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması için talimat verildi
10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 12:50:08. #7.12#
SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna'ya Füzelerle Cevap Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.