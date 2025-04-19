Rusya, Ukrayna'ya İHA ve Hassas Silahlarla Saldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, dün akşam Ukrayna'nın askeri sanayi unsurlarına yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, dün akşam, Ukrayna'nın 'Sapsan' operasyonel taktik füze sisteminin test edildiği ve Norveç yapımı NASAMS hava savunma sistemleri tarafından korunan yere, karadan ve havadan yüksek hassasiyetli silah ve İHA'larla saldırı düzenlendi. Saldırının hedefine ulaşıldı. Tüm hedefler vuruldu."