Rusya ve ABD'den BM'ye Suriye İstişaresi Talebi

(ANKARA) - Rusya ve ABD, Suriye'nin batısındaki kıyı bölgelerinde sivillere yönelik şiddet nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kapalı istişareler yapılması talebinde bulundu.

Rusya ve ABD, Suriye'deki durumla ilgili BM Güvenlik Konseyi'nden acil istişareler talep etti. Rusya'nın BM Daimi Temsilci Birinci Yardımcısı Dmitri Poliyanski sosyal medya platformu Telegram kanalı üzerinden yayınladığı açıklamada, "Rusya ve ABD, Batı Suriye'de sivillere yönelik şiddet nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'nde acil kapalı istişareler yapılmasını talep etti" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği, BM Güvenlik Konseyi'nde bu ay başkanlık görevini üstlenen Danimarka'nın acil istişareleri, bugün (10 Mart'ta) New York saatiyle 10.00'a (TSİ 17.00) planlamasını beklediklerini belirtti.