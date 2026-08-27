Rusya ve ABD İstihbaratları Görüştü - Son Dakika
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Rusya ve ABD İstihbaratları Görüştü

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SVR Başkanı Narışkin, CIA Direktörü Ratcliffe ile Moskova'da istihbarat konularını görüştü.

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe ile Moskova'da görüştüğünü ve istihbarat servislerinin görev alanındaki konuları ele aldıklarını açıkladı.

Narışkin, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ratcliffe'in Moskova'da bulunduğu sırada kendisiyle bir araya geldiklerini doğruladı.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi veren Narışkin, istihbarat servislerinin görev alanına giren konuları ele aldıklarını belirtti.

Narışkin, "Görüşme gerçekleşti. Bunda olağan dışı bir durum yok." ifadelerini kullandı.

İstihbarat servisi yöneticilerinin yüz yüze veya çevrim içi görüşmelerinin, çalışmalarının bir parçası olduğunu vurgulayan Narışkin, dünyanın farklı bölgelerindeki istihbarat kuruluşlarının yöneticileriyle neredeyse her hafta görüştüğünü söyledi.

Narışkin, Ratcliffe ile görüşmesinin de bu çerçevede yapılan bir çalışma toplantısı olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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