Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile Görüştü

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Nijniy Novgorod şehrindeki BRICS ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı kapsamında Vang ile bir araya geldi.

Artan küresel türbülans ortamında ikili stratejik ortaklık ilişkilerinin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren bakanlar, mevcut durum ve BRICS'in daha da geliştirilmesine yönelik beklentiler hakkında kapsamlı görüş alışverişi yaptı.

Açıklamaya göre, iki bakan, "ABD'nin Asya-Pasifik bölgesinde Rusya ve Çin karşıtı yönelime sahip kapalı askeri ve politik yapılar oluşturma çizgisini de dikkate alarak" bu bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması konularını kapsamlı bir şekilde müzakere etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Pekin'in İsviçre'de planlanan "barış konferansına" temsilci göndermeme kararıyla bağlantılı olarak Rusya açısından "Ukrayna çevresindeki krize ilişkin dengeli ve tutarlı çizgileri" nedeniyle Çinli mevkidaşına teşekkür etti.