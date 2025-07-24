Rusya ve Ermenistan Arasındaki Ticaret Endişesi

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın görüştüğünü belirterek, "Elbette iki ülke arasındaki ticaret hacminin azalmasından endişe duyuyoruz." dedi.

Overçuk, Altay bölgesindeki bir etkinliğe katılmak üzere Rusya'yı ziyaret eden Paşinyan'ın, Mişustin ile yaptığı görüşmeye ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İki başbakanın, Güney Kafkasya'daki gelişmeleri ele aldığı bilgisini paylaşan Overçuk, "Genel anlamda, görüşme oldukça faydalıydı." ifadesini kullandı.

Overçuk, görüşmede Rusya ile Ermenistan arasındaki ticari ilişkilerin de gündeme geldiğini aktararak, "Elbette iki ülke arasındaki ticaret hacminin azalmasından endişe duyuyoruz. Durumu iyileştirmek için neler yapılması gerektiğini görüştük." diye konuştu.

Ermenistan'la Avrasya Ekonomik Birliği nezdinde işbirliğinin de görüşmede ele alındığını kaydeden Overçuk, "Ermenistan hükümetinin bazı adımları bizde soru işaret yaratıyor. Burada, Paşinyan'ın Avrupa Birliği'ne katılmak için bitmeyen arzusundan bahsediyoruz." dedi.