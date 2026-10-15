Rusya ve Hindistan orduları, Indra-2026 tatbikatına Çelyabinsk ve Uzak Doğu\'da başladı

VLADIVOSTOK, 15 Ekim (Xinhua) -- Rusya ve Hindistan ordularının farklı birimlerinin katılımıyla Rusya'nın Çelyabinsk ve Uzak Doğu bölgelerinde düzenlenen askeri tatbikat başladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, Indra-2026 adlı tatbikatın 23 Ekim'de sona erecek olan kara aşaması Çelyabinsk Bölgesi'nde, deniz aşaması ise 16-17 Ekim tarihlerinde Japon Denizi'nde gerçekleştirilecek. Tatbikat kapsamında taktik manevralar, topçu atışları ve ele geçirilmiş gemilerin kurtarılmasına yönelik simülasyonlar da planlandı.

Rusya Pasifik Filosu perşembe günü yaptığı açıklamada, deniz aşamasına katılacak olan Hindistan'a ait "Sahyadri" adlı fırkateynin 10 Ekim'de Vladivostok Limanı'na ulaştığını belirtti.