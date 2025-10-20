Rusya ve İran İkili Ticarette Ulusal Para Kullanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Rusya ve İran İkili Ticarette Ulusal Para Kullanıyor

20.10.2025 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lozhechko, Rusya-Iran ticaretinde ödemelerin %80'inin ruble ve riyal ile yapıldığını belirtti.

Rusya- İran Ticaret Konseyi Başkanı Leonid Lozhechko, İran ile ikili ticarette ödemelerin büyük bölümünün ulusal para birimleriyle gerçekleştirildiğini belirtti.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen toplantıya iki ülke iş insanlarının yanı sıra sanayi, maden, ekonomi ve Tarım Bakanlıklarının temsilcileri de katıldı.

Rus yetkili Lozhechko, toplantıda yaptığı konuşmada, "Bugün ticari işlemlerimizin yüzde 80'inden fazlası ruble ve riyal üzerinden yapılıyor. Bu, iki ülke arasındaki mali bağımsızlığın güçlendiğini gösteriyor." dedi.

Rusya-İran Ticaret Konseyi olarak stratejik bir plan çerçevesinde işbirliğini ilerlettiklerini dile getiren Lozhechko, bu kapsamda yeni teknolojiler, telekomünikasyon, tıp ve özellikle siber güvenlik alanlarında ortak çalışmaları öncelikli hedef olarak belirlediklerini ifade etti.

Rus yetkili, "Rusya'dan İran'a yapılan ihracatın büyük bölümünü tahıl, kereste, yağlı tohumlar, kimyasal maddeler, alüminyum, kömür ve demir ürünleri oluşturuyor. İran'dan Rusya'ya ise yedek parça, enerji ürünleri, seramik, çimento ve tarım ürünleri ihraç ediliyor. İki ülke arasındaki ticaretin yaklaşık yüzde 60'ı tarım ürünlerine dayanıyor." diye konuştu

İran ile Rusya, Temmuz 2022'de karşılıklı ticari işlemlerde ABD doları yerine ulusal para birimlerini kullanmayı planladıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Güncel, Enerji, Rusya, Tarım, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya ve İran İkili Ticarette Ulusal Para Kullanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Manisa'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Sahte çakarlı araçla karakola gitti Üstelik ehliyetsiz Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz
Trump “Yakında kara operasyonu olacak“ dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı Trump "Yakında kara operasyonu olacak" dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı
Erzurum’da 3,5 büyüklüğünde deprem Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem
’’Yolyemezler’’ suç örgütüne yasadışı bahis soruşturması ''Yolyemezler'' suç örgütüne yasadışı bahis soruşturması
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

23:51
Samsunspor’a Tanguy Coulibaly’den kötü haber geldi
Samsunspor'a Tanguy Coulibaly'den kötü haber geldi
22:46
Yapay zeka, Fenerbahçe’nin Avrupa’da kaçıncı olacağını tahmin etti
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
22:12
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
21:23
Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi’nin ayrıntılarını canlı yayında anlattı
Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nin ayrıntılarını canlı yayında anlattı
20:30
Aile katliamı Anne ve babasını öldürüp intihar etti
Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti
20:12
Kurtlar Vadisi’nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi
Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2025 02:23:25. #7.13#
SON DAKİKA: Rusya ve İran İkili Ticarette Ulusal Para Kullanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.