Rusya ve İran İkili Ticarette Ulusal Para Kullanıyor

Rusya- İran Ticaret Konseyi Başkanı Leonid Lozhechko, İran ile ikili ticarette ödemelerin büyük bölümünün ulusal para birimleriyle gerçekleştirildiğini belirtti.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen toplantıya iki ülke iş insanlarının yanı sıra sanayi, maden, ekonomi ve Tarım Bakanlıklarının temsilcileri de katıldı.

Rus yetkili Lozhechko, toplantıda yaptığı konuşmada, "Bugün ticari işlemlerimizin yüzde 80'inden fazlası ruble ve riyal üzerinden yapılıyor. Bu, iki ülke arasındaki mali bağımsızlığın güçlendiğini gösteriyor." dedi.

Rusya-İran Ticaret Konseyi olarak stratejik bir plan çerçevesinde işbirliğini ilerlettiklerini dile getiren Lozhechko, bu kapsamda yeni teknolojiler, telekomünikasyon, tıp ve özellikle siber güvenlik alanlarında ortak çalışmaları öncelikli hedef olarak belirlediklerini ifade etti.

Rus yetkili, "Rusya'dan İran'a yapılan ihracatın büyük bölümünü tahıl, kereste, yağlı tohumlar, kimyasal maddeler, alüminyum, kömür ve demir ürünleri oluşturuyor. İran'dan Rusya'ya ise yedek parça, enerji ürünleri, seramik, çimento ve tarım ürünleri ihraç ediliyor. İki ülke arasındaki ticaretin yaklaşık yüzde 60'ı tarım ürünlerine dayanıyor." diye konuştu

İran ile Rusya, Temmuz 2022'de karşılıklı ticari işlemlerde ABD doları yerine ulusal para birimlerini kullanmayı planladıklarını duyurmuştu.