Rusya ve İran İlişkileri Güçleniyor

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile bir araya gelirken Şoygu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Rusya'nın bölgesel konularda İran'la işbirliği konusundaki tutumunun değişmediğine" dair mesajını ilettiği bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, akşam saatlerinde Tahran'a gelerek İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile görüştü.

Şoygu daha sonra Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan tarafından kabul edildi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan görüşmede, iki ülkeye yönelik yaptırımların etkisiz hale getirilmesi için Rusya ile ilişkilerin derinleştirilmesinin önemli olduğunu belirterek, "Tahran ve Moskova arasındaki ilişkiler sürekli ve kalıcı bir şekilde gelişecek." dedi.

Şoygu ise Rusya Devlet Başkanı Putin'in Pezeşkiyan'a, "Rusya'nın bölgesel konularda İran'la işbirliği konusundaki tutumunun değişmediğine" dair mesajını ileterek, "Sayın Putin, Rusya'nın Kazan kentinde ekim ayında düzenlenecek BRICS Zirvesi oturum aralarında sizinle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın son haftalarda Zengezur Koridoru konusundaki açıklamaları İran'da rahatsızlığa neden olmuştu.