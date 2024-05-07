Rusya ve Suudi Arabistan Filistin\'deki Durumu Ele Aldı

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan telefonda görüşerek Filistin'deki durumu ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ile bin Ferhan ile telefon görüşmesi yaptı.

Filistin'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, " Orta Doğu'da barış ve istikrarı baltalayan krizlerin ivedi siyasi ve diplomatik çözümü adına uluslararası toplumun tüm sorumlu üyelerinin çabalarını pekiştirmesi gerektiği" vurgulandı.