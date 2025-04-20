Rusya ve Ukrayna 492 Savaş Esirini Takas Etti

MOSKOVA, 20 Nisan (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile cumartesi günü 492 savaş esirinin takas edildiğini açıkladı.
Açıklamada, 246 Rus askerinin "Kiev kontrolündeki bölgeden getirildiği", karşılığında ise 246 Ukraynalı esirin serbest bırakıldığı belirtildi.
Bakanlık, acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan 15 Rus askeri karşılığında 31 yaralı esirin Ukrayna'ya teslim edildiğini kaydetti.
Esir takasının, Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuğunda yürütülen müzakereler sonucunda gerçekleştiği vurgulandı.
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