Rusya\'dan benzin ihracatına yasak

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.03.2026 21:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından uluslararası petrol piyasalarını alt üst edecek bir karar da Rusya'dan geldi. Rusya, 1 Nisan'dan itibaren dört ay süreyle geçerli olmak üzere yerli üreticilerin benzin ihracatını yasaklamaya karar verdi.

Rusya, 1 Nisan itibarıyla yerli üreticilerin benzin ihracatını yasakladı. Karar, 1 Nisan ile 31 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak.

RUSYA'DA 4 AY SÜREYLE BENZİN İHRACATI YASAKLANIYOR

TASS devlet haber ajansının Cuma günü konuya aşina iki kaynağa dayandırdığı habere göre; Rusya, 1 Nisan'dan itibaren yerli üreticilerin benzin ihracatını yasaklamaya hazırlanıyor.

Habere göre bu karar; Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, ilgili bakanlıklar ve petrol şirketleri arasında yapılan bir toplantının ardından alındı ve 31 Temmuz'a kadar yürürlükte kalacak.

Novak daha sonra yaptığı açıklamada, bu önlemin fiyatları dengelemeyi, iç pazar için yakıt tedarikine öncelik vermeyi ve maliyetlerin öngörülen seviyelerin üzerine çıkmasını engellemeyi amaçladığını belirtti.

İRAN'IN HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KAPATMA KARARI

Dünya deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık yüzde 25'inin ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, küresel enerji piyasalarında 1970'lerden bu yana görülen en büyük arz şokunu tetikleyerek Brent petrol fiyatlarının hızla 120 dolar bandını aşmasına neden olmuştur.

Başta Çin, Hindistan ve Japonya gibi enerji bağımlısı Asya ekonomileri olmak üzere tüm dünyada üretim maliyetlerinin fırlamasına yol açan bu durum; küresel enflasyonu tetiklemiş, nakliye sigorta primlerini 4 ile 6 kat artırmış ve Katar'dan gelen LNG akışının kesilmesiyle Avrupa'da ciddi bir enerji krizine zemin hazırlamıştır.

Tedarik zincirindeki bu kırılma sadece enerjiyle sınırlı kalmayıp, gübre ve hammadde erişimini de kısıtlayarak küresel gıda güvenliğini tehdit eden sistemik bir ekonomik durgunluk (stagflasyon) riskini beraberinde getirmiştir.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 1234 1234:
    dünyayı yaşanmaz hale getirdiniz 3.5 kişi yaziklar olsun 6 0 Yanıtla
    Vakkas Can Vakkas Can:
    iki kişi diyecektin galiba 2 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 21:44:35. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.