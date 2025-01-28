Ruto: Afrika'daki çatışmalar 18 milyar dolar kaybettiriyor

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NAİROBİ, 28 Ocak (Xinhua) -- Afrika Birliği kurumsal reformlarının kararlı bir savunucusu olan olan Kenya Devlet Başkanı William Ruto, çatışmaların Afrika'nın potansiyelini engellemeye devam ettiğini söyledi. Ruto, bunun kıtaya yılda yaklaşık 18 milyar ABD dolarına mal olduğunu ve milyonlarca insanın yerlerinden olmasına yol açtığını belirtti.

Ruto, Afrika'nın an itibarıyla ülke içinde yerlerinden edilmiş 35 milyon kişi ve 8,9 milyon mülteciye, 1,1 milyon sığınmacıya ve 1 milyon vatansız kişiye ev sahipliği yaptığını da ifade etti.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de pazartesi günü düzenlenen Üst Düzey Afrika Birliği Kurumsal Reformları Genişletilmiş Büro Toplantısı'nda konuşan Ruto, "Sadece 2024'ün nisan ve haziran ayları arasında Afrika genelinde toplam 1.000 terör olayı gerçekleşti ve bu olaylarda 4.818 kişi hayatını kaybetti" dedi.