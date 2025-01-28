Ruto: Afrika'daki çatışmalar 18 milyar dolar kaybettiriyor - Son Dakika
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Ruto: Afrika'daki çatışmalar 18 milyar dolar kaybettiriyor

Kenya Devlet Başkanı Ruto, Afrika'daki çatışmaların kıtaya yılda 18 milyar dolara mal olduğunu belirtti.

28.01.2025 12:46
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NAİROBİ, 28 Ocak (Xinhua) -- Afrika Birliği kurumsal reformlarının kararlı bir savunucusu olan olan Kenya Devlet Başkanı William Ruto, çatışmaların Afrika'nın potansiyelini engellemeye devam ettiğini söyledi. Ruto, bunun kıtaya yılda yaklaşık 18 milyar ABD dolarına mal olduğunu ve milyonlarca insanın yerlerinden olmasına yol açtığını belirtti.

Ruto, Afrika'nın an itibarıyla ülke içinde yerlerinden edilmiş 35 milyon kişi ve 8,9 milyon mülteciye, 1,1 milyon sığınmacıya ve 1 milyon vatansız kişiye ev sahipliği yaptığını da ifade etti.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de pazartesi günü düzenlenen Üst Düzey Afrika Birliği Kurumsal Reformları Genişletilmiş Büro Toplantısı'nda konuşan Ruto, "Sadece 2024'ün nisan ve haziran ayları arasında Afrika genelinde toplam 1.000 terör olayı gerçekleşti ve bu olaylarda 4.818 kişi hayatını kaybetti" dedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Ruto: Afrika'daki çatışmalar 18 milyar dolar kaybettiriyor - Son Dakika

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