Rutte ve Hegseth'ten 'Harika' Görüşme

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile yaptığı ilk telefon görüşmesinin "harika" geçtiğini aktararak, "birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini" ifade etti.

Rutte, X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin yeni Savunma Bakanı Hegseth ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Hegseth'in göreve gelmesinden sonra yapılan bu ilk görüşmenin "harika" geçtiğini belirten Rutte, "Caydırıcı olmak ve savunmak için güçlü, bir arada ve hazır olmalıyız ve NATO her gün bunu yapıyor." mesajını paylaştı.

Rutte, ABD-NATO işbirliğinin süreceği mesajını vererek, "Güçlü bir ittifak için savunma harcamaları ve üretimini daha fazla artırmak üzere birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni Savunma Bakanı Pete Hegseth, Senato'da ataması onaylanıp yemin etmesinin ardından 27 Ocak'ta göreve başlamıştı.