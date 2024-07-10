Rüzgarın etkili olduğu orman yangınında ekip sayıları artırıldı - Son Dakika
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Rüzgarın etkili olduğu orman yangınında ekip sayıları artırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilirken, bölgede bulunan ekip sayıları artırıldı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 10 helikopter 8 uçak ile havadan, 33 arazöz, 16 su tankeri, 5 dozer ve 271 personel ile karadan söndürme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

10.07.2024 00:37
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Rüzgarın etkili olduğu orman yangınında ekip sayıları artırıldı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilirken, bölgede bulunan ekip sayıları artırıldı.

Bodrum'un Pınarbelen Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun çabası devam ediyor. Saat 14.00 sıralarında meydana gelen orman yangını rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılırken, sert rüzgarlar sebebiyle ekipler, alevlerin kontrol altına alınmasında zaman zaman güçlük çekiyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşlara ait ekipler de söndürme çalışmalarına destek verirken yangın bölgesinde ekip sayıları artırıldı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 10 helikopter 8uçak ile havadan, 33 arazöz, 16 su tankeri, 5 dozer ve 271personel ile karadan söndürme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Rüzgarın etkili olduğu orman yangınında ekip sayıları artırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rüzgarın etkili olduğu orman yangınında ekip sayıları artırıldı - Son Dakika
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