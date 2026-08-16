Rüzgarla Sürtüklenen Baba ve Kızı Kurtarıldı - Son Dakika
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Rüzgarla Sürtüklenen Baba ve Kızı Kurtarıldı

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Yalova'da rüzgar nedeniyle sürüklenen baba ve kızı 3,5 saat sonra kurtarıldı. İhbar üzerine ekipler sevk edildi.

Yalova'nın Armutlu ilçesinde 11 yaşındaki kızıyla kanoyla denize açıldıktan sonra rüzgarın etkisiyle sürüklenen Mustafa Yalçınkaya, yaşadıkları zorlu anları anlattı.

Kızı ve kızının arkadaşıyla sahile yakın bölgede eğlendiklerini belirten Yalçınkaya, denizin sakin olması üzerine bir süre açıldıklarını, dönüşe geçtiklerinde ise rüzgarın aniden çıktığını söyledi.

Rüzgara karşı ilerlemekte zorlandığını ifade eden Yalçınkaya, "Sakindi, biraz açıldıktan sonra geri dönmeye karar verdik. Dönerken aniden rüzgar geldi. Rüzgara karşı ilerleyemedim. Rüzgar beni daha fazla ileriye attı. Kürekleri kullanırken gücüm de yetmedi. Rüzgar bizi hep ileri çekti." dedi.

Kıyıdan uzaklaştıkça kanoya tutunmaya karar verdiklerini anlatan Yalçınkaya, "Rüzgara karşı gücümüz yetmiyordu. Maalesef gittikçe açılıyorduk. Yaklaşık 3,5 saat sonra ekipler ulaştı." diye konuştu.

Yalçınkaya, kendilerine ulaşan ekiplere teşekkür ederek, "Tüm emniyet, jandarma ekiplerine teşekkür ederim. Lütfen rüzgarlı havalarda botla çıkmayın." ifadelerini kullandı.

Olay

13 Ağustos'ta Tavşantepe mevkiindeki iskeleden kanoyla denize açılan Mustafa Yalçınkaya, 11 yaşındaki kızı Ela Yalçınkaya ve kızının arkadaşı T.Ö, rüzgarın etkisiyle kıyıdan uzaklaşarak sürüklenmeye başlamıştı.

T.Ö'nün yüzerek sahile dönmesinin ardından baba ve kızı kanoyla sürüklenmeye devam etmiş, ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, 112 Acil Sağlık, jandarma ve emniyet ekipleri sevk edilmişti.

Ekiplerin çalışmasının ardından Mustafa Yalçınkaya ile kızı, İmralı Adası yakınlarında kanoya sarılmış halde bulunmuştu. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen baba ve kızı, kıyıya ulaştırıldıktan sonra ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne götürülmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rüzgarla Sürtüklenen Baba ve Kızı Kurtarıldı - Son Dakika

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