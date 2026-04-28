Ryanair CEO'su: Petrol fiyatları bu seviyede kalırsa iki-üç havayolu iflas edebilir

Ryanair CEO'su Michael O'Leary, petrol fiyatlarındaki sert artış nedeniyle bu yıl bitmeden Avrupa'da iki ya da üç havayolu şirketinin iflas edebileceğini savundu. İran'daki savaşın nisan ayında Ryanair'in yakıt maliyetlerine fazladan 50 milyon dolar eklediğini belirten O'Leary, 'Petrol bu seviyelerde kalırsa, ekim veya kasım ayında iki ya da üç Avrupa havayolu iflas edebilir; beni mahkemeye vermek isteyen ama bunu yapmaya vakti kalmayacak olan Wizz Air ile airBaltic gibi' dedi.

Wizz Air ise O'Leary'nin açıklamalarını 'külliyen asılsız ve yanlış' diye niteledi. Şirket sözcüsü, sağlam bilanço ve yüksek likiditeye sahip olduklarını, yakıt fiyatlarına karşı sektörde en iyi korunmuş havayollarından biri olduklarını belirtti. airBaltic ise Letonya parlamentosunun şirkete 30 milyon euroluk kısa vadeli kredi onayladığını duyurdu.