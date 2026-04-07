ABD Borsaları Yükseldi, Orta Doğu Geriliminde Anlaşma Umudu Piyasaları Etkiliyor

S&P 500 endeksi yüzde 0,44 artışla 6.611,83 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,54 yükselişle 21.996,34 puana çıkarak haftanın ilk işlem gününde pozitif seyir izledi. Yatırımcılar, Orta Doğu'da süren ABD/İsrail-İran savaşının sona erme ihtimalini değerlendirirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditlerine rağmen müzakerelerin devam ettiği bildirildi.

Trump, sosyal medya paylaşımlarında İran'ı Hürmüz Boğazı'nı açmaması halinde cezalandırmakla tehdit etmiş, ancak daha sonra yaptığı açıklamalarda anlaşma sürecinin pozitif seyrettiğini belirterek, İran'dan kabul edilebilir bir anlaşma beklediğini ifade etti. Ülke basınında, 45 günlük potansiyel bir ateşkesin görüşüldüğü iddiaları, yatırımcıların gerilimin azalabileceğine dair beklentilerini artırdı.

Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 artışla 109,57 dolara, Batı Teksas türü ham petrol ise yüzde 0,9 artarak 112,50 dolara ulaştı. Analistler, yatırımcıların savaşın hızlı sona ermesi ihtimali ile ciddi tırmanış senaryosu arasında değerlendirme yaptığını belirtti. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, savaşın enflasyon ve büyüme üzerinde olumsuz etkiler yapabileceğini vurgularken, JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon da petrol şoklarının kalıcı enflasyona yol açabileceğini ifade etti.

Makroekonomi verilerinde, ABD'de ISM hizmet sektörü PMI endeksi martta 54'e gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Bu hafta, Orta Doğu gelişmelerinin yanı sıra tüketici fiyat endeksi verileri takip edilecek.