ABD Borsaları Yükseldi, Orta Doğu Geriliminde Anlaşma Umudu Piyasaları Etkiliyor

07.04.2026 03:30
Yatırımcılar Orta Doğu'daki gerginliklerin azalmasını umut ederken, S&P 500 endeksi %0,44, Nasdaq endeksi ise %0,54 artış gösterdi. Petrol fiyatları da yükselirken, savaşın etkileri ekonomiyi nasıl etkileyecek sorusu gündemde.

S&P 500 endeksi yüzde 0,44 artışla 6.611,83 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,54 yükselişle 21.996,34 puana çıkarak haftanın ilk işlem gününde pozitif seyir izledi. Yatırımcılar, Orta Doğu'da süren ABD/İsrail-İran savaşının sona erme ihtimalini değerlendirirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditlerine rağmen müzakerelerin devam ettiği bildirildi.

Trump, sosyal medya paylaşımlarında İran'ı Hürmüz Boğazı'nı açmaması halinde cezalandırmakla tehdit etmiş, ancak daha sonra yaptığı açıklamalarda anlaşma sürecinin pozitif seyrettiğini belirterek, İran'dan kabul edilebilir bir anlaşma beklediğini ifade etti. Ülke basınında, 45 günlük potansiyel bir ateşkesin görüşüldüğü iddiaları, yatırımcıların gerilimin azalabileceğine dair beklentilerini artırdı.

Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 artışla 109,57 dolara, Batı Teksas türü ham petrol ise yüzde 0,9 artarak 112,50 dolara ulaştı. Analistler, yatırımcıların savaşın hızlı sona ermesi ihtimali ile ciddi tırmanış senaryosu arasında değerlendirme yaptığını belirtti. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, savaşın enflasyon ve büyüme üzerinde olumsuz etkiler yapabileceğini vurgularken, JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon da petrol şoklarının kalıcı enflasyona yol açabileceğini ifade etti.

Makroekonomi verilerinde, ABD'de ISM hizmet sektörü PMI endeksi martta 54'e gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Bu hafta, Orta Doğu gelişmelerinin yanı sıra tüketici fiyat endeksi verileri takip edilecek.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı Bolu Belediyesi'nde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı
Başakşehir’de kafede silahlı saldırı Başakşehir'de kafede silahlı saldırı
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin

02:04
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu
00:54
İran’ın Kuveyt’teki üsse düzenlediği İHA saldırısında 15 ABD askeri yaralandı
İran'ın Kuveyt'teki üsse düzenlediği İHA saldırısında 15 ABD askeri yaralandı
23:40
Ahmet Aras’ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı
Ahmet Aras'ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı
23:38
Lucescu’nun yerine göreve gelen Hagi’nin aylık maaşı ortaya çıktı Az bulan da var yeterli diyen de
Lucescu'nun yerine göreve gelen Hagi'nin aylık maaşı ortaya çıktı! Az bulan da var yeterli diyen de
23:02
Hadise’ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan’dan yeni açıklama
Hadise'ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan’dan yeni açıklama
22:07
Trump’tan Putin’i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi
Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi
