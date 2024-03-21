Saadet Partisi Çaykara Belediye Başkan Adayı Mehmet Nuri Kadıoğlu, Uzungöl'ün korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerekliliğine vurgu yaptı - Son Dakika
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Saadet Partisi Çaykara Belediye Başkan Adayı Mehmet Nuri Kadıoğlu, Uzungöl'ün korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerekliliğine vurgu yaptı

Saadet Partisi Çaykara Belediye Başkan Adayı Mehmet Nuri Kadıoğlu, Uzungöl\'ün korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerekliliğine vurgu yaptı

Saadet Partisi Çaykara Belediye Başkan Adayı Mehmet Nuri Kadıoğlu, Uzungöl'de yapılmak istenen HES projesinin tehlikelerine dikkat çekti ve projenin derhal durdurulması gerektiğini belirtti.

21.03.2024 18:53  Güncelleme: 19:04
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Saadet Partisi Çaykara Belediye Başkan Adayı Mehmet Nuri Kadıoğlu, Uzungöl'ün korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının gerekliliğine vurgu yaptı, "Vatandaş Trabzonspor'u çok sever diye Uzungöl'de yapılmak istenen bir HES projesine, Trabzonspor HES'i adı altında bir girişimde bulunuldu. Oysa Trabzonspor'un orada yüzde 10 hissesi var, yüzde 90'ı özel firmaya ait" dedi.

Saadet Partisi Çaykara Belediye Başkan Adayı Mehmet Nuri Kadıoğlu, TV5 kanalında katıldığı canlı yayında Trabzon Uzungöl'de yapılmak istenen Hidroelektrik Santrali (HES) projesinin tehlikelerine dikkati çekti. Kadıoğlu, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz, bizim Trabzonlular, hele de Çaykaralılar Trabzonspor hastasıdır. Yani Trabzonlular ceplerinden para vererek tuttukları futbol takımına destek verirler. Şimdi öyle uyanıklık yapılmış ki, vatandaş Trabzonspor'u çok sever diye Uzungöl'de yapılmak istenen bir HES projesine, Trabzonspor HES'i adı altında bir girişimde bulunuldu. Oysa Trabzonspor'un orada yüzde 10 hissesi var, yüzde 90'ı özel firmaya ait. 'Bu halk izin vermez ama Trabzonspor'un gelir elde edeceği bir projeye halk karşı çıkmaz' düşüncesiyle Trabzonspor HES'i adı altında yapılmak isteniyor. 3 milyon turistin ziyaret ettiği ve 1,5 milyar dolarlık gelir sağlayan bir doğa harikasının, bir HES projesiyle yok olmasına izin verilemez!"

Benzer bir HES projesi olan Uzuntarla'da yaşanan patlamanın etkilerine de dikkati çeken Kadıoğlu, Uzungöl çevresinde yaşayan insanların can güvenliğinin riske atıldığını söyledi. Kadıoğlu, evlerin HES projesinin güzergahında bulunduğunu ve olası bir patlama veya su sızıntısı durumunda can kaybı riskinin bulunduğunu belirtti. Kadıoğlu, Uzungöl'ün doğal güzelliklerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için mücadele edeceklerini ve HES projesinin derhal durdurulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

Kadıoğlu, Uzungöl, Çaykara, HES, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saadet Partisi Çaykara Belediye Başkan Adayı Mehmet Nuri Kadıoğlu, Uzungöl'ün korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerekliliğine vurgu yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saadet Partisi Çaykara Belediye Başkan Adayı Mehmet Nuri Kadıoğlu, Uzungöl'ün korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerekliliğine vurgu yaptı - Son Dakika
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