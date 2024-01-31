Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı İşçi Maaşlarını Yükselteceğini Vaat Etti

Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Tezcan Karakütük, başkan seçilmesi halinde belediyede görevli işçi maaşlarını yükselteceği vaadinde bulundu.
Karakütük, yaptığı yazılı açıklamada Milli Görüş belediyeciliğinde adaletin önemli olduğunu belirtti.
Belediye kaynakları doğru kullanılması gerektiğini dile getiren Karakütük, "Açıkça ifade etmeliyim ki kendi çalışanından sıkıntıyı kaldırmayan bir belediye kendi memleketinden de sıkıntıyı kaldıramaz. Bundan dolayıdır ki belediye başkanı olursam derhal Edirne Belediyesi Personel A.Ş'nin en düşük işçi maaşını 40 bin lira yapacağım. Çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğim. Bunun buradan müjdesini vermek isterim." ifadelerini kullandı.
"Dervişlerle Yazılan Tarih" kitabı yayımlandı
Trakya Üniversitesi Sarı Saltuk Gazi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan "Dervişlerle Yazılan Tarih" adlı kitap yayımlandı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre geçen yıl yayımlanan " Rumeli'nin Gözcüsü Sarı Saltuk Gazi" adlı birinci kitaptan sonra "Dervişlerle Yazılan Tarih" isimli ikinci kitap da Trakya Üniversitesi Yayınevi'nin çalışmaları arasında yerini aldı.
Editörlüğünü Merkez Müdürü Doç. Dr. Ayşegül Kılıç'ın üstlendiği ve bir makale ile katkıda bulunduğu Sarı Saltuk adına hazırlanan ikinci kitap, sekiz makale ve dönemin en temel çalışmalarından biri kabul edilen Paul Wittek'in "Yazıcıoğlu Ali'ye Göre Dobruca'nın Hıristiyan Türkleri" adlı çeviriyi de içeriyor.
Öğrencilere siber zorbalık ve güvenli internet kullanımı eğitimi verildi
Edirne'de öğrencilere yönelik siber zorbalık ve güvenli internet kullanımı eğitimleri sürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen çalışmalar kapsamında Tayakadın Köyü İlkokul öğrencilerine yönelik dijital bağımlılık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, siber dolandırıcılıktan korunma, sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar konuları hakkında eğitim verilerek broşür dağıtıldı.
Eğitimlerin süreceği belirtildi.
Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ile oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için Londra'ya taşınacakları söylentisini yalanladı.
MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 55 belediye başkan adayını daha açıkladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkan Adayı Ahmet Keleş oldu. MHP ayrıca Bilecik'in Söğüt, Yozgat'ın Aydıncık, Çandır, Çayıralan, Kadışehri, Sarıkaya, Yenifakılı, Düzce'nin Yığılca ilçesi belediye başkan adayları ile Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Karaman, Kırıkkale, Karabük ve Kırşehir'e bağlı 46 belde belediye başkan adayını da belirledi.
Muhalefete yakınlığıyla bilinen gazeteci Enver Aysever, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek "Genel başkanım beni bu adamdan (Ekrem İmamoğlu) kurtarın" dediğini iddia etti. Aysever aynı zamanda "İsterse bunu yalanlasınlar, ispatlarım" açıklamasında bulundu.
Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Bircan Bali, üniversite okurken birlikte olduğu erkek arkadaşından darp pantolon giydiği için şiddet gördüğünü itiraf etti.
Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun satın alma opsiyonuyla birlikte La Liga ekibi Vallecano'ya kiralandığını açıkladı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şiirli göndermede bulunarak, CHP'nin amacının seçim kazanmak değil, kurultay kazanmak olduğunu belirtti. İnce, ayrıca partisinin 23 belde belediye başkan adayını açıkladı ve stratejilerini paylaştı.
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İBB adaylığı için en güçlü isimlerden biri olduğunu söyledi. Koçyiğit, "Başak Hanımın yaptığı açıklama bizim açımızdan resmi başvuru niteliğindedir. Aldık, kabul ettik" dedi.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, 3 haftalık kızı Melek'i yastıkla boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Ayşe Bülbül (43), müebbet hapis cezasına çarptırılarak, tutuklandı.
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