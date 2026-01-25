Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan, Gülşah Durbay'ın Ailesine Taziye Ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Logo
Güncel

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan, Gülşah Durbay'ın Ailesine Taziye Ziyareti

25.01.2026 15:56  Güncelleme: 19:10
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, merhume Gülşah Durbay'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Durbay'ın toplumda bıraktığı derin izleri vurgulayan Arıkan, acının paylaşıldıkça hafifleyeceğini belirtti.

(MANİSA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı merhume Gülşah Durbay'ın Saruhanlı ilçesinde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Arıkan, ziyarette merhumenin babası Osman Durbay ve annesi Fatma Durbay ile bir araya gelerek taziye dileklerini iletti.

Aileyle bir süre görüşen Arıkan, Gülşah Durbay'ın, kişiliği ve belediye başkanlığı sürecinde ortaya koyduğu duruşla toplumda derin bir iz bıraktığını ifade etti.

Saadet Partisi Lideri Arıkan, "Bir evlat kaybettiniz ama inanın yüz binlerce evlat kazandınız. Gülşah Başkan, geride bıraktığı duruşuyla, mücadelesiyle ve samimiyetiyle çok geniş bir kesimin gönlünde yer edindi" dedi.

Merhume Gülşah Durbay'ın vefatının yalnızca ailesi için değil, Manisa ve yerel yönetimler açısından da önemli bir kayıp olduğunu vurgulayan Arıkan, acının paylaşıldıkça hafifleyeceğini belirterek, Durbay ailesine sabır ve başsağlığı dileklerini yineledi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Gülşah Durbay, Mahmut Arıkan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan, Gülşah Durbay'ın Ailesine Taziye Ziyareti - Son Dakika

