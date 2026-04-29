Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan kritik açıklamalar

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM'deki grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Arıkan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Türkiye'yi tehdit olarak nitelemesini reddederek, Türkiye'nin dış politikasını kendi belirleyeceğini vurguladı. Fransa'nın Güney Kıbrıs'ta kalıcı askeri varlık oluşturma girişimini eleştiren Arıkan, KKTC'nin görünürlüğünü artıracak yeni bir diplomatik program ve Doğu Akdeniz için kalıcı bir askeri strateji talep etti.

Adalet konusuna değinen Arıkan, faili meçhul cinayet dosyalarının yeniden açılmasını olumlu bulurken, Muhsin Yazıcıoğlu, Tahir Elçi, Uğur Mumcu ve Thodex gibi dosyaların da aydınlatılması çağrısı yaptı. Nüfus artışı politikasının ekonomik zorluklar nedeniyle çöktüğünü belirten Arıkan, doğum oranının 2.16'dan 1.48'e düştüğünü ifade etti.

Ekonomik krize dikkat çeken Arıkan, Türkiye'nin Dünya Sefalet Endeksi'nde 3. sırada olduğunu, vatandaşın banka borçlarının 929 kat artarken asgari ücretin sadece 150 kat arttığını söyledi. Emekli ikramiyelerine değinen Arıkan, 2018'de bin liralık ikramiye ile kurban kesilebilirken bugün 4 bin lira ile kurban hissesine dahi girilemediğini belirterek, emeklilere Kurban Bayramı'nda bir maaş ikramiye verilmesi için kanun teklifi sunacaklarını duyurdu.

Madencilik politikalarını eleştiren Arıkan, Türkiye'de uygulanan madenciliğin doğayı tahrip eden bir sömürü sistemine dönüştüğünü, ruhsatların vergi cennetlerindeki yabancı şirketlere verildiğini söyledi. Hak arayan 110 madencinin direnişine destek veren Arıkan, patronların devletten veya hukuktan üstün olmadığını vurguladı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde emeğin savunulacağını belirten Arıkan, sömürü düzeninin değişmesi gerektiğini ifade etti.