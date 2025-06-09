Saadet Partisi Genel Başkanı'ndan Ferdi Zeyrek'e Taziye Mesajı

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yaşamını yitirmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 6 Haziran Cuma akşamı elektrik çarpması sonucu kalbinin durmasının ardından hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajı paylaştı.

Arıkan'ın taziye mesajı şu şekilde:

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."