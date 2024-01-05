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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün Ankara'daki çalışma ofisinde CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyareti sosyal medya hesabından teşekkür ederek paylaştı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu ziyaret etti
05.01.2024 - 21:00,
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çalışma ofisinde ziyaret etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bugün Ankara'daki çalışma ofisinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyareti sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

"Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'na nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
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