Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu ziyaret etti

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çalışma ofisinde ziyaret etti.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bugün Ankara'daki çalışma ofisinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyareti sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:
"Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'na nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum."
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